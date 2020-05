Coronavirus: arriva il "bonus Piemonte", 2.500 euro per bar ristoranti e parrucchieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arriva il “bonus Piemonte” per i lavoratori rimasti fermi a causa del Coronavirus. Parliamo di una somma che va da 2 mila a 2 mila 500 euro per ogni attività. Lo ha annunciato oggi in conferenza stampa il presidente della Regione, Alberto Cirio. Complessivamente, per il “bonus”, saranno stanziati 88 milioni di euro (fondi regionali), che fanno parte del piano “Riparti Piemonte”, il “bazooka” da 800 milioni annunciato nei giorni scorsi (e confermato oggi per intero dal governatore, dopo la querelle sui fondi chiesti dal governo). Sarà rivolto complessivamente a 37 mila attività: a ognuna la Regione invierà una Pec, cui ogni azienda dovrà rispondere con un'altra Pec in cui fornirà il proprio Iban. Ecco l'elenco delle aziende che riceveranno 2500 euro: bar e ristoranti, gelaterie e pasticcerie, aziende di catering, centri estetici e di bellezza, parrucchieri e barbieri, sale da ballo e discoteche. Riceveranno invece 2 mila euro le attività di ristorazione da asporto (piadinerie, rosticcerie, gastronomie, pizza al taglio) e le Spa. Attenzione: è previsto un bonus anche per i taxisti e gli Ncc (noleggio con conducente): per loro il bonus sarà di 1000 euro. (segue) (Rpi)