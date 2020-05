Coronavirus: Caldoro, più fiducia nei campani e risorse per famiglie e imprese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' necessario avere più fiducia nei campani – ha detto Caldoro – ed è per questo che, fra le altre cose, chiediamo di consentire non solo il cibo a domicilio ma anche quello da asporto, di essere più flessibili con le uscite, di avviare la fase due per altre attività. Va fatto in sicurezza e senza anatemi verso i campani, senza insulti, superando le ordinanze stupide. Senza la inutile ricerca del particolare, la pizzeria di via Cilea o il bar della Provincia, serve un atteggiamento diverso. Il controllo complessivo è una cosa più seria rispetto singolo caso". Nel suo intervento Caldoro ha acceso un riflettore sulle vicende degli acquisti: "Per le mascherine, per i dispositivi sanitari si è utilizzata la centrale di Soresa, che è una eccellenza. Ma nell'azienda regna la confusione, e scarsa la trasparenza, non c'è governance. Il direttore generale, per le notizie in nostro possesso, prima si è messo in aspettativa e poi si è dimesso. E 'necessario capire e garantire, in questa fase, massima efficienza". Il capo della opposizione ha, poi, ringraziato il consigliere Luca Cascone "che in questi giorni ha garantito la sua presenza a sostegno delle attività dell'azienda". Nella parte finale dell'intervento il punto sul piano socio economico della Regione. Per Caldoro "la cosa più semplice da fare sarebbe stata quella di ridurre le tasse". "Servono – ha sottolineato – misure attive, interventi di sostegno vero ad imprese e famiglie. Sui 900 milioni manca chiarezza, non c'è l'intesa con il governo, non ci sono risorse nuove misure insufficienti per le imprese e le fasce deboli, inutile burocrazia. La strada dovrebbe essere un'altra". (segue) (Ren)