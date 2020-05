Coronavirus: Caldoro, più fiducia nei campani e risorse per famiglie e imprese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Regione è un Ente di programmazione non di gestione, il presidente pro tempore – ha ricordato Caldoro –non può gestire queste risorse come se fossero della famiglia De Luca, non le può gestire dal bunker di Salerno. Sono risorse del sistema campano, sono fondi del Governo e dell'Europa, del sistema produttivo e dell'intera comunità. Serve allora rendere protagonisti i Sindaci perché conoscono le realtà locali, perché sanno quali sono i bisogni, è opportuno affidarsi a loro e senza avere la pretesa di indirizzare le scelte dall'alto perché il 'caro De Luca' è lontano dai territori. Serve che sia l'Inps, ad esempio, ad occuparsi delle pensioni, serve che siano le casse dei professionisti ad occuparsi dei professionisti, le Camere di Commercio per le microimprese. Non può essere la Regione, dall'alto, a fare e gestire i bandi. Non è la strada si perde tempo e si sbaglia", ha concluso il capo dell'opposizione in Campania. (Ren)