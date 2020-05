Napoli: Borriello, emergenza non ha fermato piano efficientamento energetico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli interventi previsti dal piano di efficientamento energetico, rientrando a pieno titolo tra quelli previsti dal nuovo quadro regolamentare, conseguentemente alle valutazioni effettuate, non hanno subito interruzioni, garantendo il rispetto delle prescrizioni emanate dagli enti preposti in materia di tutela della sicurezza dei lavoratori con riferimento all'emergenza sanitaria in atto". Lo ha dichiarato in una nota l'assessore comunale alla pubblica illuminazione di Napoli, Ciro Borriello che ha aggiunto: "I lavori eseguiti prioritariamente per la tutela della pubblica incolumità sono stati i seguenti: sostituzione dei sostegni vetusti; sostituzione dei corpi illuminanti al fine di garantire le corrette condizioni di illuminazione; ripristino dell'illuminazione su assi stradati di rilevante importanza (es. asse Perimetrale Melito-Scampia); attuazione di misure necessarie al rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi (in particolare nelle gallerie stradati)". (Ren)