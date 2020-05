Coronavirus: Piemonte, Scarpe&Scarpe promette pagamento arretrati, 12 giugno incontro al Mise

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo un incontro con i sindacati e con l’ipotesi di riapertura, almeno parziale, dei negozi, l’azienda Scarpe&Scarpe ha espresso l’impegno di pagare gli arretrati. E' quanto è emerso oggi in commissione in Regione Piemonte. Attualmente non è stato richiesto un tavolo regionale; decisivo sarà il prossimo incontro al Mise il 12 giugno, quando dovranno essere presentate le linee guida del piano di risanamento aziendale. Scarpe&Scarpe che conta in Italia 1.800 dipendenti di cui 427 in Piemonte, dove si trova anche la sede legale. La società, che presentava già problemi di liquidità prima dell’emergenza sanitaria, ha presentato il 4 aprile istanza di concordato preventivo e i dipendenti beneficiano attualmente della cassa in deroga per l’emergenza Covid. (Rpi)