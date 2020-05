Coronavirus, a Roma numero atipico di casi influenzali già a gennaio. Parla la dottoressa Bruschelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Già nel mese di gennaio, a partire dal periodo post-natalizio, a Roma e nel Lazio, in generale, si sarebbe registrato un numero atipico di casi influenzali. Lo ha chiarito ad "Agenzia Nova" la dottoressa Carla Bruschelli, internista, farmacologo e medico di famiglia. Innanzitutto la casistica di polmoniti, "che noi definiamo 'atipiche', perché non si tratta delle broncopolmoniti abbastanza comuni nella stagione invernale, fortunatamente non sembra essere molto alta per quanto riguarda le complicanze. In questo caso, però – ha spiegato Bruschelli -, solo i dati dei ricoveri ospedalieri possono confermare con esattezza se c’è stato un numero di polmoniti di tipologia interstiziale-bilaterale più alto rispetto alla media. La diagnosi certa di quel tipo di polmonite può essere fatta con la tac". Certo è che in uno scambio di osservazioni tra medici di medicina generale su Roma e Lazio, ma anche in altre regioni, "in moltissimi, me inclusa, abbiamo riscontrato delle forme di tipo influenzale quantomeno atipiche che, nel periodo tra fine dicembre e ultimi di febbraio, abbiamo attribuito non al Sars-CoV-2, ma ad altri tipi di virus, come ad esempio myxovirus, che comunque hanno una stagionalità e che possono dare sindromi di tipo para-influenzale, che abbiamo fatto fatica a riconoscere quando non c’erano complicanze. Ma oggi sappiamo per certo che il Sars-Cov-2 non induce la polmonite interstiziale in un grandissimo numero di pazienti colpiti, per fortuna".Infatti, solo il 5 per cento dei pazienti colpiti dal coronavirus va incontro a un quadro critico con insufficienza respiratoria, shock settico e collasso multi-organo. "Quindi, tutti gli altri risolvono la sintomatologia o in modo spontaneo con sintomi molto lievi, oppure con un supporto terapeutico antinfiammatorio. Ma è molto probabile - ha rimarcato Bruschelli - che il coronavirus fosse già presente, ma che nessuno di noi lo poteva intuire né comunque diagnosticare in assenza di test, come il tampone". A conferma di ciò anche il fatto che molti "pazienti vaccinati contro l’influenza hanno avuto queste forme parainfluenzali. Questo ci ha insospettiti, ma non potevamo sapere che forse si trattava di Covid-19, perché nessuno di noi poteva pensare, se non rilevare le anomalie. Poi una volta allertato il sistema, a metà febbraio abbiamo cominciato a ricevere notizie più definite anche dalla Cina, cominciando a documentarci un po’ meglio". Tra i sintomi del coronavirus nei pazienti con lieve gravità della malattia ve ne sono alcuni di natura digestiva come la diarrea, il vomito e la nausea. A tal proposito la dottoressa Bruschelli ha tenuto a sottolineare che, infatti, "molti di noi, medici di famiglia, hanno osservato anche strane forme, ad esempio, diarroiche, iniziate tra dicembre e gennaio, persistenti e di tipologia virale, che molto probabilmente erano forme di Covid-19".Tosse secca, difficoltà respiratorie (o dispnea) e febbre sono tra i sintomi più comuni nei pazienti, ma a questi si sono aggiunti altri sintomi come i problemi gastronitestinali. "Inizialmente dalla Cina - ha ricordato la dottoressa Bruschelli - non erano arrivate osservazioni in tal senso, perché la prima descrizione della sintomatologia virale è la classica: febbre elevata, raffreddore, tosse secca persistente e dolori articolari e mal di testa. Successivamente ci siamo arricchiti di tutta una varietà infinita di altri disturbi come la mancanza di olfatto, del gusto, la diarrea e rash cutanei sul corpo, ovvero macchie sulla pelle. Quindi abbiamo imparato a conoscere il virus, anche se per adesso non sappiamo se c’è stata una variante che lo abbia condizionato, ma il virus ha subito numerosi mutazioni in piccoli frammenti del suo Rna: tuttavia non sappiamo se queste modificazioni sono espressioni di un sintomo diverso. In questo momento – ha concluso Bruschelli - è importante trovare farmaci per curare perché, ad oggi, non esistono certezza di cura sul virus e affinare l’arma del vaccino che sarà sicuramente la più efficace ma che richiede tempi lunghi di sperimentazione. Quindi, nel frattempo trovare farmaci che possano aiutare il corpo a superare l’evento acuto e produrre anticorpi è altrettanto importante". (Rer)