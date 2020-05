Primo maggio: Peluso (Fd'I), urge svolta politica per Sud e Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Urge un nuovo governo di destra che dia una svolta totale alle politiche economiche e sociali per l'Italia, per rendere la nostra Nazione produttiva e autosufficiente, partendo dalla valorizzazione del lavoro e del Sud, anche per contrastare la globalizzazione e il dominio della Cina". Lo ha affermato la dirigente nazionale per lo sviluppo del Sud, Gabriella Peluso intervenendo alla videoconferenza nazionale di Cnal per il 1 maggio. "Le disastrose conseguenze economiche dell'emergenza coronavirus - ha proseguito Peluso - hanno messo in evidenza i gravi errori causati da politiche che hanno reso l'Italia suddita di questa Europa che è solo finanziaria e dell'economia della Cina che ha devastato la nostra economia e dalla quale è partito questo virus che ha devastato la salute e l'economia di tutto il mondo". Per Peluso "nella fase 2 che è già fase 3 dobbiamo far ripartire le attività economiche in piena sicurezza per i lavoratori e rilanciare le politiche industriali per l'Italia ed un piano straordinario per l'economia, per il lavoro e per le infrastrutture nel Sud". "In particolare - ha aggiunto Peluso - come Fratelli d'Italia rilanciamo, oggi più che mai, la nostra proposta della fiscalità di vantaggio nel Sud per far ripartire le imprese, attrarre investimenti e far nascere nuove imprese e nuovo lavoro, inoltre bisogna puntare su politiche per il lavoro che possano essere meglio coniugare con adeguate politiche per la famiglia a salvaguardia particolarmente del lavoro delle donne. Fd'I sosterrà l'iniziativa di Cnal, che rappresenta un nuovo modello sindacale improntato al protagonismo dei lavoratori e alla trasparenza, per attuare la partecipazione prevista dall'art. 46 della Costituzione e la cogestione dei lavoratori e delle imprese perché è fondamentale l'alleanza tra queste categorie per la rinascita del Lavoro, del Sud e dell'Italia", ha concluso l'esponente di Fd'I. (Ren)