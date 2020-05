Coronavirus: Ciarambino (M5s), grazie all'emergenza De Luca ha nascosto sue responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'emergenza è stata per il presidente della Regione Campania una grande coperta per le scelte discutibili. Se avesse trovato tempo per ascoltarci, piuttosto che per andare continuamente in tv, gli avremmo chiesto il perché della spesa di oltre 12 milioni di euro per prefabbricati sprovvisti di personale medico e che non servono già più, soldi che avremmo potuto utilizzare per potenziare strutture pubbliche". Lo ha affermato in una nota il capogruppo campano M5s Valeria Ciarambino che ha aggiunto: "E gli avremmo chiesto in che modo intende remunerare le strutture private presso le quali direttori sanitari di ospedali pubblici continuano a firmare trasferimenti, sebbene non manchino i posti letto nelle loro strutture. E delle voci su una possibile chiusura del glorioso ospedale Loreto Mare, o della mancata riattivazione in seno alla rete Covid dell'ospedale di Agropoli. Noi non consentiremo che si continui a smantellare la sanità pubblica nella nostra Regione". (segue) (Ren)