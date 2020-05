Coronavirus: incontro in Prefettura a Napoli per far ripartire il credito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuto questa mattina un incontro tra il prefetto di Napoli Marco Valentini, il vicepresidente della Camera di commercio, il direttore della Banca d'Italia di Napoli, le sigle di categorie dei bancari e degli industriali e delle imprese per valutare come e quando garantire la ripresa delle attività finanziarie. L'obiettivo, come si legge in una nota della Prefettura, è quello di salvaguardare l'accesso al credito legale "per prevenire il ricorso ai prestiti usurari". Su questo tema tutti si sono trovati d'accordo ed è cominciata così la trattativa per il "ritorno" alla normalità del settore creditizio.(Ren)