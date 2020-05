Campania: D'Amelio, niente streaming al consiglio regionale solo per problemi tecnici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nessuna scelta che va contro la trasparenza. Semplicemente un problema tecnico. Stamattina, prima di iniziare la seduta del consiglio, i sistemi informativi del consiglio mi hanno comunicato che c'è un problema sul server utilizzato per la diretta streaming e che non era possibile, quindi, svolgere contemporaneamente la diretta e i collegamenti per la seduta". Lo ha spiegato in una nota il presidente del consiglio regionale della Campania Rosa D'Amelio rispondendo alle polemiche sollevate, tra gli altri, anche dai giornalisti per la mancata trasmissione in streaming dei lavori dell'assise regionale: "A quel punto, proprio per garantire l'informazione ai cittadini e la trasparenza, ho dato disposizione di registrare la seduta e di pubblicarla integralmente sul sito e sul canale YouTube del Consiglio, alla conclusione dei lavori", ha spiegato D'Amelio che ha concluso: "Infine non è stata una riunione privata. I giornalisti che volevano seguire i lavori, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, potevano farlo, tant'è che un operatore ha chiesto di poter accedere al piano dell'aula ed è venuto a fare le riprese". (Ren)