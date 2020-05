Primo maggio: Ronghi (Cnal), urge nuovo modello per il lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un minuto di silenzio per i lavoratori e le lavoratrici morti per l'emergenza coronavirus. Si è aperta, così, la videoconferenza nazionale della Confederazione nazionale lavoratori per la celebrazione del 1 maggio svoltasi sulla piattaforma "Go to meeting". "L'Italia ha bisogno di ripartire economicamente e socialmente - ha detto il segretario generale di Cnal, Salvatore Ronghi - il mondo del lavoro ha bisogno delle imprese e viceversa, occorre una forte alleanza tra lavoratori ed imprese per la rinascita della nostra Nazione, per contrastare la globalizzazione e il dominio della Cina. Abbiamo un governo molto debole, incapace di far fronte all'emergenza economica e occupazionale dell'Italia . Il sovranismo non è uno slogan e deve tradursi in vere politiche per un'Italia sovrana, produttiva ed autosufficiente e la politica deve fare un salto di qualità per essere all'altezza di un'Italia che, anche in questa drammatica pandemia, ha dato grave prova di sé". Per Ronghi "urge un nuovo modello per il lavoro che rilanci la grave sfida della programmazione industriale del Paese e della valorizzazione del Sud come motore di sviluppo dell'Italia". (segue) (Ren)