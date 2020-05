Primo maggio: Ronghi (Cnal), urge nuovo modello per il lavoro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il 1 maggio è la Festa del Lavoro e non del sindacato e, perticolarmente, della ormai obsoleta triplice - ha evidenziato il segretario generale di Cnal - occorre un nuovo modello sindacale che fondi su un nuovo protagonismo dei lavoratori, sulla trasparenza, sulla partecipazione e sulla cogestione dei lavoratori alle imprese per rilanciare una forte alleanza tra lavoratori ed imprese per la ripartenza del Lavoro e dell'Italia", ha concluso Ronghi. Alla videoconferenza hanno partecipato rappresentanti del mondo del lavoro e delle imprese da tutte le Regioni italiane, e della politica. Tra gli intervenuti, il prof. Paolo Ascierto, il giuslavorista Giuseppe Fontanarosa, l'assessore regionale al lavoro della Regione Piemonte Elena Chiorini, il già assessore regionale al lavoro della Regione Campania, Severino Nappi, il deputato di Fd'I responsabile delle politiche estere, Andrea Delmastro, la dirigente di Fd'I per lo sviluppo del Sud, Gabriella Peluso. (Ren)