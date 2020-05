Cultura: de Majo, "Maggio dei monumenti" appuntamento storico per Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Forte ho sentito fin da subito la necessità di non saltare questo storico appuntamento culturale a cui la città è affezionata e che ha fatto conoscere il nostro patrimonio storico-artistico ben oltre i confini cittadini". Lo ha dichiarato l’assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli, Eleonora de Majo. "Per questo - ha proseguito l'assessore - abbiamo lavorato a declinare il Maggio dei monumenti 2020 nelle forme e nei modi possibili dettati da questo tempo assurdo. Lo stesso tema, Giordano Bruno 20/20: la visione oltre le catastrofi, scelto ben prima che fossimo investiti dalla pandemia, risulta attuale più che mai. Nonostante le difficoltà a incontrarci e a confrontarci di persona, il programma è frutto di un lavoro condiviso sul territorio e con gli artisti, le associazioni e gli enti culturali cittadini. Abbiamo aperto una manifestazione di interesse riuscendo a inserire nel programma tutti coloro che hanno partecipato felici di allargare democraticamente rispettando la qualità consueta. Ancora non possiamo tornare a occupare i luoghi della cultura fisicamente ma questo Maggio ci darà una buona occasione per rivivere virtualmente il nostro patrimonio monumentale valorizzato dalle performance degli artisti. Questo Maggio dei Monumenti si è trasformato in un grande laboratorio sulla visione del futuro, proviamo a ‘usare’ Bruno come lente di ingrandimento per leggere meglio il tempo presente e orientare il passo da intraprendere domani”, ha concluso de Majo. (Ren)