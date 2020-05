Campania: Zinzi, Consiglio regionale senza diretta, decisione da clima bolscevico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le rimostranze del presidente dell'Ordine dei giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli, sono sacrosante. La mancata diretta streaming della seduta di Consiglio regionale di oggi è una decisione da clima bolscevico che condanniamo fortemente. Per evitare di dare un'impressione negativa si è caduti in un errore più grande della figuraccia di ieri". Lo ha dichiarato il consigliere regionale Gianpiero Zinzi. "Dopo due mesi di chiusura - ha proseguito Zinzi - avevamo chiesto che i lavori si svolgessero in una sala grande abbastanza da contenerci tutti in sicurezza. La proposta non è stata accolta e ognuno si è organizzato in modalità videoconferenza, ma non garantire neanche la diretta per consentire agli operatori dell'informazione di seguire in tempo reale i lavori sull'emergenza Coronavirus in Campania è stato davvero un fatto grave", ha concluso il consigliere. (Ren)