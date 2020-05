Coronavirus: Caldoro, più fiducia nei campani e risorse per famiglie e imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Campania è ultima in Italia, in ritardo rispetto alle altre Regioni del Sud". Lo ha detto, nell'Aula del Consiglio regionale, Stefano Caldoro. Il capo della opposizione, dopo aver espresso il cordoglio per le vittime e le famiglie, e dopo aver ringraziato il personale sanitario, medici ed infermieri, forze di polizie e volontari, lavoratori in prima linea, ha ricordato "il centrodestra, in maniera responsabile, ha fatto le sue proposte. Nei momenti difficili bisogna collaborare, riconoscere i problemi e senza buttare la croce addosso a chi governa. Detto questo vanno indicati i limiti e consegnate le soluzioni". "Siamo ultimi in Italia – ha sottolineato Caldoro – sui tamponi, e solo adesso proviamo a recuperare ritardi, siamo ultimi per i posti letto covid. La Regione ha attrezzato delle strutture, arriveranno quando non serviranno più e ce lo auguriamo. Siamo ultimi nelle risposte economiche messe in campo". Per Caldoro "Il Sud ha retto, tutto, perché siamo stati più bravi, in parte più fortunati. Perché qui l'emergenza è arrivata dopo e, dunque, non ha senso fare paragoni con il Nord del Paese. La Campania non è paragonabile con la situazione drammatica della Lombardia. Al Sud, meglio di noi, hanno fatto la Calabria, il Molise, la Basilicata, la Sicilia e la Sardegna, hanno fatto più tamponi, più prevenzione, sono stati più veloci nelle risposte ad imprese e famiglie. Copiamo loro invece di fare ordinanze inutili". Il capo della opposizione, nel corso del suo intervento, si è concentrato "sull'orgia delle ordinanze regionali che hanno provocato solo confusione. Servivano pochi atti e più semplici ed invece assistiamo ad una carnevalata di ordinanze. Tardive e sbagliate quelle del cibo a domicilio, quelle sulle corse e sulle passeggiate. Sono i vincoli, le fasce orarie ristrette che creano confusione". (segue) (Ren)