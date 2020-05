Campania: Viglione (M5s), niente streaming in Consiglio regionale per evitare pessima figura?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo la pessima figura rimediata ieri pomeriggio, con le 'difficoltà tecniche' che hanno costretto al rinvio della seduta di Consiglio regionale, che avrebbe dovuto svolgersi da remoto, arriva la pezza che è incredibilmente peggio del buco". Lo ha dichiarato il consigliere regionale campano del Movimento 5 stelle Vincenzo Viglione in un post sulla sua pagina Fb, commentando la mancata trasmissione della diretta streaming dei lavori in videoconferenza del consiglio regionale della Campania. "È stato deciso infatti - ha proseguito Viglione - non si sa da chi, di non mandare in diretta streaming la seduta di Consiglio, attualmente in corso, per paura di nuovi strafalcioni. Con buona pace della trasparenza e della possibilità da parte della cittadinanza e dei media di seguire una discussione a più voci sui temi dell'emergenza sanitaria da Covid-19". "Insomma – ha concluso Viglione - su un tema così delicato bisogna accontentarsi dei monologhi del governatore a suon di ordinanze". (Ren)