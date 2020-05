Coronavirus: Confapi Napoli, stop a tributi comunali non danneggi fornitori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tante buone intenzioni, ma pochi risultati concreti. Il programma governativo per la fase-2 non offre garanzie sulla effettiva operatività dei provvedimenti che sono stati annunciati né su come dispiegheranno i loro effetti nel tempo". Lo ha detto Raffaele Marrone, presidente Confapi Napoli. "Emblematico - ha prosgeuito Marrone - è l'esempio dei finanziamenti garantiti: ogni banca sta affrontando a suo modo i dossier senza, peraltro, un minimo di certezza sui tempi delle risposte. Nel loro insieme, le misure sono certamente utili per tentare di arginare la riduzione del Pil e la contrazione dei consumi, ma bisogna capire, a fronte di ritocchi che pure sono necessari, come effettivamente, sul campo, ci sarà la risposta attesa agli strumenti adottati dal governo. Ad esempio, il congelamento dei tributi comunali è certamente una decisione importante che va incontro alle esigenze della cittadinanza, ma con quali risorse finanziarie si pagheranno i fornitori e quanti hanno assicurato, con la loro attività, i servizi essenziali durante il lockdown? Sono domande a cui la politica deve dare una risposta", ha concluso il presidente Confapi Napoli. (Ren)