Coronavirus: Piemonte, da 5 a 50 impiegati per domande di cassa integrazione in deroga

- La Regione Piemonte ha "decuplicato il personale dedicato alle istruttorie sugli ammortizzatori sociali con particolare attenzione alla Cassa integrazione". Gli impiegati sono passati "da 5 a 50 e altri sono in fase di formazione". A spiegarlo, oggi in commissione, è stata l’assessore al Lavoro Elena Chiorino. “Rispetto ad altre regioni che hanno deciso di effettuare un invio massivo di istruttorie per la cassa integrazione in deroga - ha detto l'assessora - la Regione Piemonte, che riceve in media 2 mila domande al giorno, ha deciso di procedere a un’istruttoria più dettagliata, con la verifica di tutti i campi e i dati inseriti. Ciò ovviamente allunga i tempi di analisi, ma permette di avere maggiori certezze circa l’accettazione dell’istruttoria da parte dell’Inps ed evita che al lavoratore venga chiesta la restituzione di somme qualora l’Inps decida una revisione del procedimento”. (Rpi)