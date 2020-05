Coronavirus: Panini, Buonanno e Galiero, con bonus spesa pronti a raddoppiare aiuti a napoletani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le azioni messe in campo per tutelare i cittadini più fragili raddoppiano: sono 13.369 le nuove domande pervenute entro il 24 aprile per l'accesso alla misura del bonus spesa, che si aggiungono alle oltre diciottomila richieste pervenute nella prima tranche e che dopo tutti i controlli sono risultate essere 15.517. Nelle prossime ore, verrà pubblicato sul sito del Comune di Napoli l'elenco finale delle domande ammesse, che dai primi controlli effettuati risultano essere circa 10.500". Lo hanno dichiarato in una nota il vicesindaco Enrico Panini e gli assessori Monica Buonanno e Rosaria Galiero che hanno aggiunto: "La scelta di destinare il bonus solo a chi ha reddito zero, ossia a chi non ha nulla, ci ha permesso di rispondere ai bisogni primari di una larga parte di cittadini in difficoltà superando di poco i 26mila nuclei familiari per oltre 130mila persone messi in ginocchio dalle costrizioni per il contenimento della pandemia da Covid 19, persone che in pochi giorni si sono ritrovate senza nessuna fonte di sostentamento necessaria alla sopravvivenza. Siamo riusciti ad offrire immediatamente e in piena emergenza un supporto reale alle persone maggiormente fragili che, purtroppo, rappresentano una fascia di povertà estrema, assumendoci scelte e responsabilità condivise e coordinate anche con la Commissione Welfare". (Ren)