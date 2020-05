Coronavirus: Poggio (Piemonte), via libera al take away primo passo verso normalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In questo momento quasi surreale era quanto mai fondamentale e importante dare un segnale positivo e di ritorno a una certa normalità al mondo dei ristoratori piemontesi, i quali vivono sulla loro pelle gli effetti di una crisi senza precedenti". Così Vittoria Poggio, assessore al Commercio della Regione Piemonte, sul via libera all'attività di ristorazione da asporto in Piemonte dal 4 maggio (dal 9 maggio a Torino). "In questi giorni ci siamo incontrati più volte con le varie associazioni di categoria dei più diversi settori commerciali piemontesi e ho potuto ascoltare direttamente dalla loro voce le ansie, le forti preoccupazioni, gli stati d’animo che provano, ma ho anche prestato ascolto alla loro più pressante richiesta, ovvero quella di poter lavorare, di poter ripartire, riaprire i loro esercizi, le loro attività, di riprendersi la loro vita con il suo senso, non solo economico ma anche umano - aggiunge Poggio - . “Sia chiaro - prosegue l’assessore Poggio -, so benissimo che questa è solo una piccola vittoria per noi tutti che siamo chiamati nel prossimo futuro a ben altri sforzi e fatiche, a ben altre sfide. Ma poter dare comunque un po’ di ossigeno a tanti operatori economici e lavoratori, che contribuiscono ogni giorno alla ricchezza e al benessere del nostro territorio e dell’Italia intera, per me e per la giunta regionale è motivo di grande soddisfazione. Voglio ribadire con forza che, nonostante le ovvie ed oggettive difficoltà o gli errori che si commettono inevitabilmente in una fase emergenziale come quella che sta vivendo il mondo intero, nessuno sarà lasciato indietro o solo e che lavoreremo duramente per il bene del Piemonte”.(Rpi)