Coronavirus: Coldiretti, boom per corso online degustazione vini del Sannio

- Esauriti in due giorni i posti disponibili per il primo corso online di degustazione di vini, lanciato dalla Coldiretti di Benevento e da Campagna Amica. L’iniziativa “Wine tasting experience”, ha fatto sapere Coldiretti, è dedicata a chiunque voglia imparare le basi della tecnica di degustazione del vino, sia per il neofita sia per l'appassionato che voglia approfondirne la conoscenza. Il corso si terrà in una stanza virtuale, consentendo ai discenti di seguire da casa le lezioni del maestro sommelier Angelo Melillo, ma avrà strumenti concreti con cui apprezzare i vini del Sannio. Infatti ogni iscritto riceverà a casa un kit con 6 bottiglie di vino, un bicchiere da degustazione, un apribottiglie e uno snack a km zero: una porzione di caciocavallo di Castelfranco in Miscano stagionato dodici mesi. Il corso è articolato in quattro incontri on line che si terranno a partire dal 21 maggio ogni giovedì, dalle 19 alle 20.30, nelle date 21 e 28 maggio, 4 e 11 giugno. Oltre al kit di degustazione, i partecipanti riceveranno un voucher, valido per due persone, per una visita con degustazione che potrà essere utilizzato presso una delle cantine partner appena sarà possibile spostarsi. Le cantine coinvolte nel primo ciclo di seminario sono Vigne Sannite, Cantina di Solopaca, La Guardiense, Fontanavecchia, Masseria Frattasi e Fattoria Ciabrelli. Ma grazie all’overbooking di iscrizioni è già in preparazione il secondo ciclo, che vedrà il coinvolgimento di altre cantine della provincia di Benevento. (segue) (Ren)