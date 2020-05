Coronavirus: Coldiretti, boom per corso online degustazione vini del Sannio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gerardo Dell’Orto, direttore di Coldiretti Benevento, ha dichiarato: “Abbiamo voluto dare un segno di speranza cercando di cogliere in positivo le limitazioni di questo difficile momento storico. Il comparto vitivinicolo del Sannio stava vivendo negli ultimi anni un crescendo nei numeri e nella qualità delle produzioni, generando anche un indotto importante per il territorio. La crisi del coronavirus è arrivata in un momento di entusiasmo e dobbiamo fare di tutto per tenere viva una produzione strategica per l’agricoltura e per l’economia della provincia. Grazie alla collaborazione con Campagna Amica, lanciamo un messaggio ai cittadini: sosteniamo i nostri vini imparando a riconoscerne le qualità e portando a tavola le nostre eccellenze grazie alla consegna a domicilio”. Gennarino Masiello, vicepresidente nazionale di Coldiretti, ha aggiunto: “Siamo impegnati in tutto il Paese in una grande campagna di comunicazione che abbiamo chiamato #iobevoitaliano, per promuovere gli acquisti ma anche per chiedere massicci investimenti pubblici e privati che puntino alla ripresa delle esportazioni con un piano straordinario. Il vino rappresenta da sempre all’estero un elemento di traino per l’intero Made in Italy, alimentare e non. Occorre trovare risorse aggiuntive comunitarie e nazionali per finanziare ogni utile strumento per la riduzione delle giacenze e per il contenimento della produzione di vino proveniente dalla prossima vendemmia". (segue) (Ren)