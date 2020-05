Coronavirus: Coldiretti, boom per corso online degustazione vini del Sannio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Coldiretti - ha spiegato Masiello - ha presentato al governo il piano salva vigneti con il quale, attraverso la distillazione volontaria, si prevede di togliere dal mercato almeno 3 milioni di ettolitri di vini generici da trasformare in alcol disinfettante per usi sanitari. Il piano della Coldiretti prevede anche la vendemmia verde su almeno 30.000 ettari per una riduzione di almeno altri 3 milioni di ettolitri della produzione sui vini di qualità in modo da evitare un eccesso di offerta, considerate le conseguenze della pandemia sui consumi internazionali”, ha concluso il vicepresidente nazionale di Coldiretti. Il Sannio beneventano possiede circa il 50 per cento dei vigneti della Campania per un totale di circa 10 mila ettari, quasi 8 mila viticoltori e cento aziende imbottigliatrici, per una produzione annua di circa 1 milione di ettolitri. Le denominazioni dop della provincia di Benevento sono Aglianico del Taburno, Falanghina del Sannio (con le sottozone Taburno, Solopaca, Guardia Sanframondi e Sant’Agata de’ Goti) e Sannio. Le igp sono Beneventano e Campania. (Ren)