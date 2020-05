Rifiuti: M5s, violazioni su biodigestore Caserta, ritirare fondi Ue concessi a Comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo depositato la terza interrogazione in Senato sulla questione biodigestore a Caserta. Ormai è evidente che non si tratta di voler organizzare il ciclo dei rifiuti avendo cambiato localizzazione a questo impianto 4 volte in 4 anni". Lo ha dichiarato la senatrice casertana Vilma Moronese portavoce del Movimento 5 stelle e presidente della commissione Ambiente del Senato, che ha depositato un'interrogazione indirizzata alla presidenza del Consiglio dei ministri e al ministro dell'Ambiente Sergio Costa. "Abbiamo riscontrato inoltre numerose violazioni, pertanto chiediamo al governo che vengano ritirati subito i fondi europei concessi dalla Regione Campania al Comune di Caserta". Tra i firmatari dell'atto ispettivo c'è anche il senatore del M5s Agostino Santillo, il quale ha spiegato: "Il Comune di Caserta, sulla vicenda biodigestore ha sbagliato impostazione, non coinvolgendo in nessun modo la cittadinanza, e proponendo localizzazioni dell'impianto che sembrano state fatte di proposito non tenendo in considerazione i vincoli già esistenti, non abbiamo mai condiviso e ci siamo opposti sin dal primo giorno a queste scelte che come M5s reputiamo sbagliatissime per la salute dei cittadini". "Non sono da sottovalutare secondo noi - ha aggiunto Moronese - alcuni episodi accaduti in questi 4 anni in cui il Comune voleva piazzare questo biodigestore prima a Ponteselice, poi a Lo Uttaro, poi a Gradilli e oggi a Garzano in una cava dismessa. Mi riferisco a quello che abbiamo appreso tempo fa sui giornali, quando un'indagine della Direzione distrettuale antimafia portò i carabinieri del Noe di Roma a perquisire la casa, lo studio del sindaco e gli uffici del Comune". (segue) (Ren)