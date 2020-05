Rifiuti: M5s, violazioni su biodigestore Caserta, ritirare fondi Ue concessi a Comune (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ecco - ha sottolineato Moronese - se a questo aggiungiamo che dopo tre giorni il sindaco si dimise dalla carica di presidente dell'Ato rifiuti, e sommiamo alcune consulenze che ha disposto il Comune a valere sull'anticipo dei 26,5 milioni di euro che provvisoriamente ha concesso la Regione Campania, ci viene qualche sospetto. In questi anni abbiamo puntualmente denunciato tutto tramite atti pubblici attraverso le interrogazioni, adesso però se non verranno revocati immediatamente questi fondi al Comune che si stanno via via prosciugando per un impianto sbagliato e che molto probabilmente non vedrà mai la luce, vorrà dire che ci vedremo costretti a unire i puntini e valutare un esposto alla Procura competente, anche per mala gestione di fondi pubblici", ha concluso Moronese. (Ren)