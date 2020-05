Cultura: sabato al via a Napoli il "Maggio dei monumenti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La storica manifestazione culturale napoletana “Maggio dei monumenti” a cura dell’assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli si svolgerà dal 2 al 31 maggio secondo le nuove modalità dettate dall’emergenza Covid-19 sui canali social (Facebook e Instagram) dell’assessorato. Il tema di quest’anno è “Giordano Bruno 20/20: la visione oltre le catastrofi”. “Un’edizione dedicata a Giordano Bruno – ha spiegato l’assessorato in una nota - pensatore moderno, eclettico, autore di innumerevoli tesi scientifiche, teologiche e filosofiche, che inquietarono così profondamente l’ortodossia cattolica da spingere il tribunale dell’Inquisizione a condannarlo al rogo, dopo interminabili processi e audizioni, durante i quali Bruno scelse di non ritrattare mai alcuna delle sue convinzioni”. Al tema si aggiunge l’omaggio al filosofo Aldo Masullo, cittadino onorario della città, appena scomparso, a cui sarà dedicata la giornata inaugurale della manifestazione, sabato 2 maggio, con interventi in video del ministro dell’Università e della Ricerca Gaetano Manfredi, del sindaco di Napoli Luigi de Magistris, dell’assessore alla Cultura e al Turismo Eleonora de Majo e di Nuccio Ordine, ordinario di letteratura italiana all’Università della Calabria che interverrà in diretta con una lectio dal titolo “La filosofia come maniera di vivere: Masullo lettore di Bruno”. Agli interventi, seguiranno contributi video sulla figura di Masullo. Con la sospensione di manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale, l’assessorato alla Cultura e al Turismo ha lavorato a ridefinire l’organizzazione e lo svolgimento del “Maggio dei monumenti” rimodulando la manifestazione in un programma di attività artistico-culturali, che dovrà declinare l’attualità del pensiero e della parola di Giordano Bruno e che si svolgerà on line sui canali social dell'assessorato. (segue) (Ren)