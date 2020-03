Napoli: Verdoliva (Asl 1), devastazione pronto soccorso, mi aspetto conseguenze durissime

- "I fatti di ieri si sono susseguiti con una velocità assurda". Lo ha dichiarato Ciro Verdoliva, direttore dell'Asl Napoli 1, durante la trasmissione "Barba e capelli" di Radio Crc, commentando la distruzione del pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini Vecchio a seguito della morte del 15enne napoletano. "Riceviamo un paziente con ferite da arma da fuoco - ha spiegato Verdoliva - seguito da una cinquantina di persone che hanno devastato tutto. E' stata una colata di lava così bollente da non poter essere gestita dalle guardie: una presenza di circa 30 persone delle forze dell'ordine. Abbiamo fatto in modo che non entrassero in rianimazione, dove era il ragazzo. Alla notizia del decesso, si è scatenato il delirio, persone che gettava in aria computer, monitor, lettini. Gli operatori si sono ammassati, assieme ai pazienti, in una stanza. Schizzi di sangue ovunque, io non ho parole per quello che poi, alle 7, al mio arrivo, ho trovato. Oss, infermieri, medici terrorizzati dall'accaduto, pazienti ancora più spaventati, una condizione psicofisica all'estremo, una situazione da prima linea. Ho percepito l'impossibilità di poter svolgere il servizio, sia per garantire la sicurezza di operatori e pazienti, ma anche perché non c'era nemmeno un defibrillatore, un lettino, un lenzuolo". (segue) (Ren)