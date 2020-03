Coronavirus: De Luca, 13 i contagiati in Campania

- "Sono 13 i contagiati in Campania". Lo ha dichiarato oggi il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della conferenza stampa dedicata all'emergenza coronavirus. De Luca ha spiegato che i tamponi risultati positivi agli esami del Cotugno sono stati inviati all'Istituto superiore di sanità per la conferma. 9 sono i casi a Napoli, sarebbero tutti riconducibili all'avvocato tornato dalla Lombardia. 2 casi tra Caserta e Mondragone, 1 a Vallo della Lucania, nel Salernitano, e 1 nel Beneventano. Il presidente della Regione ha fatto sapere che sono ancora in corso i tamponi per chi è venuto a contatto con i positivi al virus. De Luca infine si è detto soddisfatto per l'immediata individuazione del paziente indice di Napoli. (Ren)