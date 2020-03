Regionali: Sgambato (Pd), bene Sarracino su apertura tavolo coalizione in Campania

- "Siamo a pochi mesi dalle elezioni regionali e non possiamo più permetterci il lusso di tergiversare. La posta in gioco è molto alta e la responsabilità che ci deriva da essere classe dirigente ci impone serietà e linearità e rispetto dei tempi che sono ormai ridottissimi. I vertici del partito nazionale lo stanno dicendo da tempo. Saluto con piacere la proposta del segretario provinciale di Napoli Marco Sarracino, dell’apertura di un tavolo programmatico per una grande coalizione, strada obbligata per essere competitivi e battere una destra sempre meno moderata e più estremista". Così in una nota Camilla Sgambato della segreteria nazionale Pd. "Partiamo da questo tavolo, cui dovranno dare la loro immediata adesione, il M5S e tutte le altre forze che si riconoscono nel Governo nazionale. Partiamo dai temi che ci accomunano, dalle battaglie urgenti per la regione Campania, dall’impegno per l’ambiente, per le aree interne, dalla lotta alle diseguaglianze, dalle politiche per il lavoro e per lo sviluppo di una regione fondamentale per il Paese. Poi verranno i nomi. Che da un tavolo siffatto, da un campo largo, inclusivo, credibile e quindi vincente, scaturiranno facilmente", ha concluso Sgambato. (Ren)