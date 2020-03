Muore minore a Napoli: Carfagna (FI), ordine pubblico fuori controllo

- “La situazione dell'ordine pubblico a Napoli è fuori controllo. Troppi ragazzi senza speranza e prospettive cadono nelle mani della criminalità, come dimostra la tragedia accaduta questa notte. Se, come sembra dalle prime ricostruzioni della Procura, il carabiniere ha reagito per difendersi, non aveva alternativa, ma questo non cancella il dolore per una giovane vita spezzata. Esprimiamo solidarietà ai medici del Pronto Soccorso dell'Ospedale Pellegrini, che hanno subito un'aggressione spaventosa e immeritata”. Lo ha dichiarato Mara Carfagna, vicepresidente della Camera dei deputati e consigliere comunale di Fi a Napoli. (Ren)