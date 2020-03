Regione Piemonte: 3 milioni per edilizia scolastica, 500 mila euro per scuolabus di montagna (2)

- Dalle opposizioni critiche sulle spiegazioni date riguardo le entrate dal bollo auto, sulla riallocazione dei fondi FinPiemonte e sulla scelta di ridurre le risorse per gli assegni di cura nel torinese: le hanno formulate i capigruppo Pd e Luv e altri consiglieri Pd, che hanno invitato la Giunta a riequilibrare le risorse per la domiciliarità sul territorio piemontese aumentandole e non tagliandole a una provincia. È stato chiesto anche un maggior impegno per far fronte alle difficoltà economiche create dall’emergenza Coronavirus. Il M5s ha chiesto chiarimenti sulle discrepanze emerse tra i bilanci delle Atc e quello della Regione. Sostegno al maxiemendamento è venuto dalla maggioranza: il gruppo della Lega ha giudicato positivamente il riequilibrio delle risorse per gli assegni di cura su tutto il territorio regionale e apprezzato la gestione del fondo crediti di dubbia esigibilità, di fronte a future emergenze contabili che dovessero verificarsi. (Rpi)