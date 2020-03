Whirlpool: lavoratori incontrano ministro Patuanelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa mattina nell'ambito dell'iniziativa che si è svolta nello stabilimento Leonardo di Pomigliano D'Arco, il ministro Patuanelli ha incontrato Fim, Fiom,Uilm territoriali e una delegazione di lavoratrici e lavoratori di Whirlpool di Napoli. In apertura il Ministro in riferimento alla lettera aperta inviata dalle Rsu ha comunicato che ad oggi non ha ancora convocato il tavolo al Mise in quanto al momento non sussistono elementi di novità in considerazione del fatto che Invitalia sta elaborando i dati forniti dall'azienda al fine di verificare la continuità produttiva nel settore delle lavatrici con l'ingresso di soggetti differenti da Whirlpool". Lo ha reso noto la Fiom-Cgil. (Ren)