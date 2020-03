Battipaglia (Sa): Adelizzi (M5s), domani incontro con Di Maio e lavoratori ex Treofan

- “Domani alle 16:30 a Battipaglia (Sa) insieme a Luigi Di Maio, ai colleghi portavoce e ai facilitatori regionali incontrerò i lavoratori dell’ormai ex Treofan e la nuova proprietà”. Lo ha detto così in una nota Cosimo Adelizzi, deputato campano del Movimento 5 stelle. Adelizzi ha aggiunto: “Il 20 febbraio 2020 è stata una data che tutti noi ricorderemo. Non nego che, per certi versi, il percorso è stato duro e tortuoso ma ce l’abbiamo fatta. Con gioia e soddisfazione abbiamo esultato per questa grande vittoria di cui beneficerà l’intera economia locale, soprattutto perché, ad acquisire la Treofan di Battipaglia, è stata un’altra azienda nata proprio nello stessa città della Piana del Sele, la Jcoplastic della famiglia Foresti, che ringrazio”. (segue) (Ren)