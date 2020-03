Campania: Ciarambino (M5s), grazie a noi rinasce comparto aerospaziale

- "La nascita di un Aerotech Campus e di un'Academy nello stabilimento Leonardo di Pomigliano, in cui verranno formati giovani ingegneri ultraspecializzati e si farà ricerca in ambito aerospaziale, è il frutto di un impegno che mi sono assunta fin da quando ho messo piede in Consiglio regionale, quando ho deciso che avrei lavorato a testa bassa per il rilancio dell'aerospazio in Campania". Lo ha dichiarato il capogruppo regionale M5s Valeria Ciarambino che in una nota ha spiegato: "Un comparto che la politica di questa regione per troppi anni ha trascurato, al punto che la sede legale di Leonardo da Pomigliano d'Arco è stata trasferita prima a Varese e poi a Roma. Esattamente un anno fa col ministro Luigi Di Maio abbiamo annunciato che avremmo investito in questo settore e che nella sede di Pomigliano si sarebbe realizzato un progetto unico in Campania e tra i pochissimi in Italia. Un progetto che coniuga il mondo dell'Università e della ricerca con quello delle imprese. Oggi quella promessa è già diventata realtà". (segue) (Ren)