Regionali: Pionati (Adc), Caldoro è il candidato migliore in Campania

- "Questo è il tempo delle scelte. La Lega non ha un candidato migliore di Caldoro in Campania: non c'è uno come il presidente del Veneto, Luca Zaia, o come Attilio Fontana in Lombardia. Mancano due mesi e dobbiamo fare presto. Le chiacchiere non servono a nulla. Caldoro ha dimostrato di essere un ottimo amministratore". Lo ha affermato Francesco Pionati, leader di Alleanza di Centro che ha aggiunto: "Caldoro è assolutamente il migliore candidato possibile. Chi lo contesta vuole mettere in difficoltà tutto il centrodestra, una coalizione vincente. Bisogna sciogliere il riserbo prima possibile e fare chiarezza. Noi di Alleanza di Centro siamo operativi, ci stiamo organizzando su tutto il territorio, facendo incontri ed aprendo sedi in ogni provincia della regione", ha concluso Pionati. (Ren)