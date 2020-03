Piemonte: cimice asiatica, danni per 180 milioni, Regione chiede intervento del governo

- La Regione Piemonte ha individuato come area dei danni causati da cimice asiatica l’intero territorio regionale. Lo ha stabilito la Giunta oggi 28 febbraio, approvando la delibera proposta dall’Assessore regionale all’Agricoltura e adempiendo a quanto è previsto dalla D.Lgs 102/2004 e dalla Legge 160/2019 per l’applicazione degli aiuti finanziari a favore delle imprese agricole danneggiate. Il Settore Fitosanitario della Regione Piemonte ha confermato che i danni da cimice asiatica nella campagna 2019 hanno interessato i comparti frutticolo, orticolo e dei piccoli frutti in tutto il territorio regionale, in percentuale variabile, come segnalato dalle organizzazioni professionali di settore, da Fondazione Agrion e dalle organizzazioni dei produttori. L’importo totale stimato dei danni alle produzioni a livello regionale è di 180 milioni di euro. Pertanto la Giunta regionale ha stabilito di richiedere al Ministero delle Politiche Agricole il riconoscimento dell’eccezionalità dell’evento, come sancito dalla legge n.160/2019. (segue) (Rpi)