Napoli: Clemente, ok assunzione 51 vigili a tempo determinato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Napoli ha reso noto che oggi la giunta comunale ha dato il via libera all'assunzione a tempo determinato di nuovi 51 agenti della polizia locale. Soddisfatto l'assessore Alessandra Clemente che in una nota ha spiegato: "“Quest’atto deliberativo è il continuo dell’opera di incrementazione del fabbisogno minimo del corpo della polizia locale ed è la conferma della programmazione delle assunzioni degli agenti mediante il finanziamento erogato dal Ministero dell’Interno a seguito delle richieste fatte dall'amministrazione comunale al governo. Certa che l’assunzione di ulteriori 51 unità, avvalendoci della graduatoria in corso a seguito della procedura di selezione che si è tenuta ad ottobre 2019 darà una boccata di ossigeno, auspichiamo che possano trasformarsi in assunzioni a tempo indeterminato in quanto è mio dovere ricordare il grave tema del fabbisogno di organico del nostro Corpo di Polizia Locale cittadino e quanto sia importante per tutti i quartieri di Napoli la presenza degli agenti di Polizia Locale in strada”. (Ren)