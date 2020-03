Napoli: Bassolino, de Magistris e De Luca sbagliano a non salutarsi nemmeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono stato sindaco e presidente della Regione, cerco dunque di muovermi sempre con il necessario stile istituzionale, e vorrei dire con tutto il giusto garbo che se de Magistris e De Luca riescono a non salutarsi neppure durante la visita di Macron nella nostra città è proprio sbagliato: per loro, per Napoli, per la Campania". Lo ha scritto in un post su Facebook l'ex sindaco e governatore Antonio Bassolino.(Ren)