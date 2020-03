Napoli: De Majo, Maggio dei Monumenti dedicato a Giordano Bruno e tema catastrofe

- L'assessorato alla cultura e al turismo di Napoli dedicherà il Maggio dei Monumenti al filosofo Giordano Bruno. L'annuncio è arrivato in una nota di Palazzo San Giacomo in cui, oltre a trattare il tema della "catastrofe", è stata lanciata la chiamata "affinché il Maggio sia espressione di un confronto ampio e di una un’attività partecipata e condivisa, con l'invito i soggetti e gli enti culturali a presentare proposte, idee, suggestioni e ragionamenti intorno al tema. Le idee pervenute contribuiranno alla scrittura del programma che verrà poi messo a bando, con specifico provvedimento ad evidenza pubblica". De Maio ha detto: 'Il tema scelto è più che mai attuale in un tempo di catastrofi presunte, pretese e reali; in questo tempo il punto di vista pluriangolare di Bruno ci chiama a modificare la lettura del presente e a tracciare inedite prospettive sul futuro. Soprattutto ora che il comparto della cultura e del turismo sta vivendo un momento molto complicato. Dal canto nostro proviamo a stare accanto agli operatori e a mantenere al contempo la normalità, continuando a sostenere l'offerta culturale cittadina e quanti quotidianamente lavorano in città per renderla ricca, plurale e espressione della millenaria storia che ci rappresenta in tutto il mondo'', (Ren)