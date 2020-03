Coronavirus: de Magistris, igienizzazione prosegue da Napoli prova di efficienza

- "Operazioni in circa 500 scuole, igienizzazione va avanti secondo cronoprogramma. Grande prova di efficienza macchina amministrazione. Da Napoli prova di efficienza, attenzione ma non di allarmismo: non serve, non è utile. C'è bisogno del contributo di tutti". Lo ha detto in un video pubblicato su Facebook il sindaco Luigi De Magistris. (Ren)