Marcianise (Ce): Jabil, no a ogni forma di intimidazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Jabil Circuit Italia depreca con forza ogni forma di intimidazione, anche verbale, nei confronti del proprio management". Lo si legge in una nota dell'azienda che condanna quanto avvenuto a Marcianise (Ce). Nel documento si legge: "Episodi come quello avvenuto ieri nello stabilimento di Marcianise non rappresentano certamente un aiuto nella ricerca della soluzione a una situazione difficile per la quale l'azienda profonde da tempo il massimo sforzo. Al contrario, essi minano la serenità fondamentale per un percorso che consenta la salvaguardia dell'occupazione e la tutela della produzione dello stabilimento". Infine l'impegno: "Nell'appellarsi al senso di responsabilità di tutti, Jabil ricorda ancora una volta di aver reso disponibili significative risorse economiche sia per i dipendenti, come incentivi all'esodo, sia per le aziende che assumeranno i dipendenti di Jabil, a supporto dei loro business plan. Tutto ciò è stato fatto con l'intento di agevolare il più possibile il processo di ristrutturazione e favorire un esito positivo per tutti".(Ren)