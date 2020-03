Napoli: Menna e Galiero, basta scontrino per dimostrare igienizzazione coronavirus

- A seguito dell'emanazione dell'ordinanza sindacale sui provvedimenti di contrasto al coronavirus a Napoli, " gli assessori comunali Rosaria Galiero e Francesca Menna, rispettivamente con delega ad attività produttive e salute, hanno dichiarato: "Sono giunte in queste ore numerose richieste di chiarimento circa le modalità con cui vanno eseguiti gli interventi di pulizia straordinaria e disinfezione delle superfici e degli ambienti nei locali oggetto di ordinanza. Richieste che riguardano, in particolare, il soggetto che deve eseguire tali interventi e la natura/forma dell'attestazione che va esposta all'ingresso dei locali stessi". Quindi hanno aggiunto: "A tal proposito confermiamo, così come disposto dall'ordinanza sindacale, che l'intervento di disinfezione può essere effettuato in forma autonoma e senza rivolgersi a ditte specializzate, purché vengano utilizzati disinfettanti a base di candeggina, cloro, solventi, etanolo al 75%, acido periacetico, cloroformio secondo quanto previsto dal punto 6 del decalogo del Ministero della Salute e dell'Istituto superiore di Sanità pubblicato nel mese di febbraio 2020 ed allegato all'ordinanza stessa. Tale circostanza può essere dimostrata, a un controllo, dall'esibizione degli scontrini di acquisto o dei recipienti contenenti i prodotti. L'attestazione che va apposta all'ingresso dei locali, dunque, è, in effetti, una autodichiarazione del rispetto dei diversi punti disposti dall'ordinanza sindacale". (Ren)