Sanità: Sportiello (M5S), solidarietà al personale dell'ospedale Pellegrini di Napoli

- "Le immagini che arrivano dal pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini di Napoli sono gravi e lasciano senza parole. Ai medici e al personale, vittime dell'aggressione, esprimo la mia solidarietà. Ma non è questa la tragica notizia di questa notte: stanotte, con colpi al capo e al torace, è morto un ragazzo di 15 anni". Così in una nota Gilda Sportiello, portavoce campana del MoVimento 5 Stelle in commissione Affari Sociali alla Camera. "Il pensiero che si tratti solo ed esclusivamente di un problema di sicurezza, però, è frutto una visione miope, che non ci permette di affrontare un problema culturale che è molto più forte, di un'assenza che dura da troppo tempo e di cui ci parlano quei lettini buttati sul pavimento, i cassetti svuotati, e le notizie che arrivano dalle prime ricostruzioni. Le indagini ricostruiranno quanto accaduto, ma intanto il pensiero che un ragazzo di appena 15 anni sostituisse il tempo delle scoperte, delle relazioni, della crescita, probabilmente tentando una rapina, è una sconfitta per tutti", ha concluso Sportiello. (Ren)