Campania: abusivismo incolpevole e endometriosi, i provvedimenti approvati dal Consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale della Campania, presieduto da Rosa D’Amelio, ha approvato a maggioranza la proposta di legge “Misure a sostegno dei proprietari di immobili abusivi acquistati in oggettiva e soggettiva buona fede e modifiche urgenti alle leggi regionali “Norme sul governo del territorio” e “Norme urbanistiche per i Comuni rientranti nelle zone a rischio vulcanico dell’area vesuviana”. Ad iniziativa dei consiglieri della maggioranza, Mario Casillo, Carmine De Pascale, Maria Ricchiuti, Giovanni Zannini e Francesco Moxedano, ed introdotta all’esame dell’Aula dalla consigliera del Pd, Vincenza Amato, essa istituisce il Fondo di Sostegno Abitativo (Fsa) per destinare un contributo ai proprietari di immobili ad uso residenziale, costituenti prima casa, acquistati in buona fede oggettiva e soggettiva, che subiscono o hanno subito nei tre anni precedenti l’entrata in vigore della legge, un pregiudizio ingiusto dalla esecuzione di ordini di demolizione a seguito dell’accertamento della natura abusiva degli stessi immobili. Il Fondo prevede uno stanziamento di 500mila euro per il 2020 e per il 2021. La proposta di legge, inoltre, proroga al 31 dicembre 2020 il termine per i Comuni per l’adozione dei Puc. Nella seduta odierna, il Consiglio ha approvato anche i disegni di legge "Rendiconto generale della Regione Campania per l'esercizio finanziario 2017"; "Rendiconto Generale della Regione Campania per l'esercizio finanziario 2018"; "Approvazione schema di Rendiconto consolidato con il Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2017" e "Approvazione schema di Rendiconto consolidato con il Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2018". (segue) (Ren)