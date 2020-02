Campania: abusivismo incolpevole e endometriosi, i provvedimenti approvati dal Consiglio regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Commissione Bilancio Francesco Picarone ha dichiarato: "Con la seduta di oggi di cui sono stato relatore, la Regione Campania ha recuperato e azzerato tutti i ritardi nell'approvazione dei documenti contabili, dimostrando innanzitutto grande rispetto nei confronti dei propri cittadini, i quali hanno il diritto di sapere come vengono utilizzate le risorse che derivano dalle imposte che pagano, nonchè verso le generazioni future sulle quali non e' giusto che ricadano gli eventuali errori gestionali del presente". Il Consiglio ha, inoltre, approvato il Testo unificato "Misure per la tutela delle donne affette da endometriosi". il presidente della Commissione Sanità, Stefano Graziano, in merito ha commentato: "E' una legge importante perché nata dal confronto costante tra medici e associazioni con l'obiettivo di essere quanto più vicini possibile alle donne affette da questa patologia in Campania abbiamo già centri d'eccellenza e da oggi ci sono strumenti come l'Osservatorio regionale nonché l'istituzione di una giornata regionale sull'endometriosi, una malattia che condiziona la vita di migliaia di donne e le istituzioni devono attivare tutte le procedure necessarie per migliorare prevenzione, diagnosi precoce e cure. Oggi, la Campania lo ha fatto", ha concluso Graziano. (Ren)