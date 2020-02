Campania: Raia (Pd), legge regionale su endometriosi è a favore di tutte le donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Profondamente soddisfatta per l'approvazione della legge che tutela le donne affette da endometriosi. Il proficuo lavoro svolto dalla Commissione Sanità ha visto il contributo di esperti e specialisti della patologia e, sottolineo, di associazioni che aiutano le donne in questo difficile percorso". Lo ha dichiarato in una nota il consigliere del Partito democratico Loredana Raia, relatrice della pdl che oggi è stata approvata all'unanimità dal Consiglio regionale della Campania. "La legge - ha spiegato Ria - ha tra gli obiettivi la diffusione della conoscenza e la promozione della prevenzione per una diagnosi precoce; l'istituzione di percorsi di accompagnamento per le donne che ne soffrono e la realizzazione di strumenti utili al monitoraggio e all'analisi del fenomeno in Regione. Conoscere l'endometriosi è il primo passo del percorso di cura". "Tre milioni ufficialmente le donne affette da endometriosi in Italia - ha spiegato il consigliere - ma molte non sono state ancora diagnosticate perché inconsapevoli; tra i 25 e i 35 anni si verifica il picco, ma la patologia può comparire anche in fasce d'età più basse; il 30-50% delle donne infertili o che hanno difficoltà a concepire ne sono affette. La patologia è inserita nei Lea nell'elenco delle patologie croniche e invalidanti, negli stadi clinici più avanzati". (segue) (Ren)