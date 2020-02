Campania: Raia (Pd), legge regionale su endometriosi è a favore di tutte le donne (2)

- "Come Regione Campania – ha sottolineato Raia - abbiamo riconosciuto nella legge la rilevanza sociale della patologia e dei suoi effetti in ambito sanitario, sociale, familiare e lavorativo al fine di agevolare il miglioramento delle cure. Abbiamo previsto l'istituzione dell'osservatorio regionale sul fenomeno e il Registro regionale per la raccolta e l'analisi dei dati clinici riferiti alla malattia. Inoltre, saranno organizzati corsi di formazione e campagne di prevenzione e sensibilizzazione sul tema, istituendo anche la Giornata regionale per la lotta all'endometriosi, per la quale, e non solo, fondamentale sarà l'apporto delle associazioni di volontariato che si occupano della patologia sul territorio regionale. Infine si sostiene il lavoro svolto dai centri di eccellenza del Servizio Sanitario Regionale che prendono in carico le donne con endometriosi", ha concluso il consigliere campano. (Ren)