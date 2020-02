Piemonte: cimice asiatica, danni per 180 milioni, Regione chiede intervento del governo (2)

- L’Assessore regionale all'Agricoltura sottolinea che con questo provvedimento la Regione Piemonte si è attivata prontamente per procedere nell'iter previsto dal Ministero nella lotta agli attacchi da cimice asiatica. Si tratta di un ulteriore azione che va a completamento delle iniziative già avviate dall'Assessorato regionale all'Agricoltura e cibo da quando è scaturita l’emergenza cimice asiatica in Piemonte e a livello nazionale. La delibera approvata dalla Giunta non è solo un atto formale ma un passaggio fondamentale in quanto attraverso la richiesta al Ministero del riconoscimento di evento eccezionale per i danni causati da cimice asiatica, la Regione ha l’opportunità di ottenere l’assegnazione dei fondi per il risarcimento dei danni subiti dalle aziende agricole piemontesi. (Rpi)