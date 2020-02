Coronavirus: Icardi ad Alassio per riportare in Piemonte 36 cittadini di Asti esposti al contagio

- L’assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Luigi Icardi, sta coordinando direttamente sul posto, ad Alassio, le operazioni di rientro in Piemonte della comitiva astigiana alloggiata nell’albergo esposto al contagio del “coronavirus covid19”. Le persone risultate negative al test verranno poste in isolamento fiduciario domiciliare; quelle positive, se asintomatiche, in isolamento domiciliare, mentre le condizioni delle persone positive al test e sintomatiche verranno valutate caso per caso, per definire l’eventuale ricovero in ospedale, sempre in Piemonte. Al gruppo si aggiungeranno anche le quattro persone della stessa comitiva ricoverate al San Martino di Genova e appena dimesse dall’ospedale perché non più sintomatiche. Anche loro saranno poste in isolamento fiduciario domiciliare. Complessivamente, quindi, rientrerà in Piemonte l’intera comitiva di 36 persone.(Rpi)