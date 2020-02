Campania: Ciarambino (M5s), grazie a noi rinasce comparto aerospaziale (2)

- Ciarambino ha inoltre aggiunto: "Il risultato di oggi è frutto di una sinergia straordinaria tra il governo italiano, il mondo accademico e delle imprese, e quella buona politica che sa tramutare gli annunci in fatti. Ma anche della caparbietà con la quale abbiamo lavorato in tutti questi anni con il ministro Luigi Di Maio che, da figlio di questa terra che non ha mai smesso di amare, si è impegnato per realizzare questo progetto prima da parlamentare, poi da ministro dello Sviluppo economico, infine da ministro degli Esteri con delega alla internazionalizzazione delle imprese". Infine il capogruppo regionale ha concluso: "Un risultato che oggi vogliamo dedicare a tutti i lavoratori che hanno contribuito a rendere grande lo stabilimento Leonardo, ma anche a quei giovani che si formeranno in questo Campus e che un giorno potranno dare un contributo al rilancio del settore dell'aerospazio, senza aver bisogno di fuggire all'estero per trovare simili opportunità". (Ren)